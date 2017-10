Piroman român arestat la Roma. Individul a reuşit să incendieze şase autoturisme în interval de numai o oră

Individul are 36 de ani, nu are antecedente penale şi locuia în Italia fără forme legale, într-o baracă improvizată. Deşi are cetăţenie română, el nu are un domiciliu stabil nici în România, ultima oară fiind înregistrat ca persoană fără adăpost în Galaţi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)