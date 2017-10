Tudose, la Antena 3: Am spus într-un cerc de 3-4 persoane că îmi dau DEMISIA

13:20

“În ultimele 10 luni, am făcut inclusiv în acest domeniu paşi importanţi. În cele 10 luni de când conduc CNAIR, am dat credibilitate inginerilor români şi cu ei m-am dus în faţa reprezentanţilor Comisiei Europene, care ne finanţează. Am explicat că aceşti oameni au experienta şi capacitatea să ofere soluţii pentru proiecte. Am observat că firmele străine care construiesc în România, deşi au experienţă în achiziţii publice, au probleme când trebuie să lucreze efectiv pe specificul solului din România”, a explicat Ștefan Ioniţă, în cadrul unei emisiuni difuzată de TVR. Directorul general al CNAIR a precizat că, „este diferenţă între un sol arid cum este cel din Spania şi specificul solului românesc”. “Când am preluat conducerea CNAIR am cerut toate documentaţiile care au fost elaborate în trecut şi am constatat că pentru toate aceste coridoare au existat de fapt strategii şi studii. Trebuia demarată construcţia iar aceste proiecte trebuiau promovate de companie şi de minister”, a spus Ștefan Ioniţă Director general al CNAIR a menţionat că este nevoie ca trecerea munţilor să se facă pe ambele coridoare, Valea Oltului si Valea Prahovei. „Pentru Valea Oltului au fost promovate deja secţiunile 1 şi 5 ale autostrăzii Sibiu-Piteşti şi cred că până la sfârşitul anului vor fi desemnaţi antreprenori pentru ele, dacă lucrurile merg bine din perspectiva legislaţiei care reglementează achiziţiile publice. (...). Am schimbat strategia de abordare pentru a nu mai aparea probleme pe perioada derulării unor proiecte. Am schimbat inclusiv condiţiile de contract, astfel încât litigiile să fie judecate în instanţele din România, în baza legislaţiei române şi nu la Curtea de arbitraj de la Paris”, a mai declarat Ioniţă.