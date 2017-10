BISERICA în care se vinde bere în loc de mătănii

16:20

De-a lungul timpului, deja faimoasa companie a semnat nu mai putin de 200 de constacte cu statul roman a caror valoare totala se apropie de jumatate de miliard de euro. In data de 18 august, DNA a anuntat ca Tel Drum, o firma - sora a acestei societati, WFA Impex SRL si alte patru persoane au fost puse sub urmarire penala de Directia Nationala Anticoruptie. Procurorii acuza Tel Drum ca a cumparat cu fonduri europene nerambursabile un utilaj de preparare a asfaltului al un pret "umflat" pana la 4,2 milioane lei. Urmarit penal este si directorul TelDrum Petre Pitis, omul care apare in mai toate afacerile in care e implicat si Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea. Dosarul a pornit de la o sesizare, facuta in mai 2017, de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, in cursul anului 2016, ar fi folosit o schema de obtinere ilicita de fonduri europene prin supraevaluarea pretului unor utilaje. Tel Drum SA, Petre Pitis si Mircea Visan, reprezentanti ai Tel drum, sunt urmariti penal pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. De asemenea, WSFA Impex SRL, Florian Ion (reprezentant al WFA Impex) si Neda Florea, (reprezentant al Tel Drum), sunt urmariti penal pentru complicitate la infractiunea mentionata mai sus.