Fotbalistul Mondli Dlamini a murit la doar 20 de ani. Clubul său e blestemat. Alt fotbalist a decedat în condiții similare în urmă cu puțin timp!

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în urcare creșterea economică a României din trimestrul al doilea al acestui an, de la 5,9% la 6,1%, însă Guvernul are nevoie și în aceste condiții de sume suplimentare la buget. Astfel, în luna august, INS anunța că economia României a urcat cu 5,9% pe serie brută în […]