Atac dezlănțuit la adresa FRF: "Numirea lui Contra și-o asumă «Cocoșilă». Mereu a fost pervers"

Simona Halep, locul 1 WTA, vorbit despre cum și-a îmbunătățit serviciul după US Open și cum a ajutat-o asta să ajungă în finala turneului de la Beijing și să devină numărul 1 WTA. "După US Open am lucrat foarte mult la serviciu. Mi-am dat seama că este cea mai slabă lovitură a mea și așa a fost și contra Mariei Sharapova (n.r. la meciul din turul I de la US Open). Echipa mi-a zis că trebuie să progresez. Am venit acasă și am lucrat intens. ...