Legendarul Ion I. Câmpineanu, primul guvernator al Băncii Naţionale a României! "Am pierdut un coleg iubit, un conducator inteligent şi devotat instituţiei, pe acela care a pus temelia Băncii!"

18:10

Începând cu acest an, data de 10 octombrie va fi cunoscută și ca fiind „Ziua națională a produselor românești”! Ziua națională a produselor agroalimentare românești a fost instituită prin legea 168/2017, ce oferă diferitelor autorități publice centrale și locale, dar și celorllate instituții ale statului sau societății civile șansa de a organiza programe și manifestări al căror scop este acela de a promova produse agroalimentare românești. Articolul 2 al legii menționează că, în sensul prezentei legi, ''prin produs agroalimentar românesc se înțelege produsul obținut pe teritoriul național din materii prime de bază provenite în proporție de 100% din fermele din România și are inscripționat pe etichetă drapelul României''. Astfel, în perioada 10-15 octombrie vor avea loc evenimente în toată țara, menite să atragă încrederea consumatorului în produsele tradiționale românești. La București, un târg de produse agroalimentare românești va avea loc în Parcul Herăstrău, unde mai bine de 100 de producători autohtoni din diferite regiuni ale țării vor îmbia publicul cu produse care mai de care mai gustoase. Aceștia vor aduce, spre vânzare, preparate din carne — cârnați, virșli, salam, untură, jumări din carne de porc, slănină, jambon din porc Mangalița și Bazna, produse de panificație și patiserie (cozonac secuiesc, plăcinte, turtă dulce, prăjituri, tort, doboș, ruladă de ciocolată, saleuri, cozonac etc), brânzeturi și produse lactate (sana, iaurt, kefir, cașcaval, brânză topită, brânză de oaie și de bivoliță, cașcaval afumat și neafumat, smântână, telemea etc). Pe lângă produsele agroalimentare românești, producătorii vor aduce și flori, produse cosmetice realizate din uleiuri vegetale, obiecte de decor realizate de meșteșugari și meșteri populari precum ceramică de Horezu sau Corund, ii din borangic, ii de Breaza, opinci, costume populare oltenești, obiecte decorative din lemn, icoane, păpuși, linguri.