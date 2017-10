Cum sunt pedepsite în România mamele care îşi omoară copiii nou-născuţi

22:30

Şefa grupului parlamentar al Partidului Ciudadanos (Cetăţeni, în opoziţie) în Legislativul catalan, Ines Arrimadas, a denunţat marţi seara declaraţia preşedintelui separatist Carles Puigdemont potrivit căreia el are un mandat să declare independenţa regiunii faţă de Spania drept „o lovitură de stat“ şi a subliniat că aceasta nu este suţinută de Europa, relatează The Associated Press.