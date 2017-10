VIDEO și FOTO » Ecuador - Argentina 1-3 » MESSI, MESSI, MESSI! Hattrick-ul superstarului duce "pumele" în Rusia, la CM 2018! Cifre fabuloase la națională pentru căpitan

21:40

Daniel Isăilă, selecționerul naționalei României sub 21 de ani, susține că Ianis Hagi suferă foarte mult că nu prinde minute la Fiorentina. "Ianis suferă foarte mult că nu joacă la Fiorentina. Are o calitate fantastică. E clar că nu e la potențialul lui maxim, nu are jocuri în picioare. Se antrenează la un nivel ridica, cu jucători fantastici. A acumulat o experiență bună. Are nevoie să joace. ...