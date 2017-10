Lidia Buble a vorbit despre relația cu Răzvan Simion, iar acum lucrurile sunt clare. “Probleme sunt. Aș renunța la…”

08:30

Ioana Ginghină a ajuns pe mâna medicilor, după ce nu a s-a mai putut mișca din cauza durerilor la spate. Actrița a povestit prin ce a trecut. Ioana Ginghină a avut dureri mari. „Efectiv m-am blocat de spate. Ca-n reclamele la unguentele cu specific. Am vrut să dau una dintre pisici afară. Nici nu știu […] Post-ul Ioana Ginghină a ajuns pe mâna medicilor. Actrița are dureri cumplite. Care este starea ei acum apare prima dată în Libertatea.ro.