DAEA, impasibil la conflictul dintre Tudose și Dragnea: „Luați, fraților și mâncați pe românește, dovleac copt”

16:10

Dinu Pescariu este urmărit penal. Procurorii îl acuză de instigare la abuz în serviciu. Prejudiciul în acest dosar ajunge la 93 de milioane de euro, potrivit procurorilor. Calculul este făcut pe baza unui control al Curții de Conturi. Pescariu ar fi preluat ilegal baza sportivă și ar fi plătit o chirie mult mai mică pentru aceasta decât prețul pieței, 9.000 de euro pe lună. În mod normal, spuneau inspectorii Curții de Conturi, chiria ar fi trebuit să ajungă la un milion de euro pe lună, având în vedere suprafața bazei sportive și locul în care este situată aceasta. Fostul sportiv este cercetat în acest dosar sub control judiciar. Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că Pescariu urmează să fie audiat de procurori într-un dosar în care se investighează modalitatea în care a fost concesionată Baza Sportivă "Cutezătorii". Populismul ăsta ieftin nu îşi are rostul. Baza asta nu a fost niciodată pentru elevi. A fost pentru nişte agape, pentru nişte şmecheri din Ministerul Educaţiei. Nu-i cunosc. Am investit într-o groapă de gunoi. Ăsta e preambulul contractului pe care l-am semnat. Baza asta n-a plecat nicăieri. Vis-a-visz de baza asta, Cutezătorii, există o altă bază. Vă invit să veniţi să faceţi o paralelă între cele două baze. Aici este bază sportivă în continuare, peste lac sunt un complex de blocuri, câteva vile. Preţul de închiriere e mai mult decât corect. Vă invit să vedeţi ce a existat, ce există acum, care sunt beneficiile de care beneficiază proprietarul bazei, statul, că a fost RA-APPS, că a fost ministerul, că o fi cine o fi, să vedeţi că tot ceea ce e acolo rămâne statului, nu pleacă cu mine, că nu mă duc cu el în mormânt", a declarat fostul jucător de tennis după audieri. Întrebat dacă a fost favorizat, Pescariu a spus: "Am fost extrem de favorizat. Adică timp de 12 ani până când s-a semnat primul contract între fundaţie şi minister, nimeni n-a fost interesat de treaba asta. De ce? Era o zonă într-o stare jalnică ce înghiţea bani şi care nu era interesantă. Ea a devenit interesantă la circa trei-patru ani după ce am preluat-o, după ce am investit o grămadă de bani înăuntru. Şi atunci, evident multă lume ar fi dorit-o."