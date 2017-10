Elev cu un fier-beton în picior, transportat de urgență la spital. Cum s-a întâmplat grozăvia

12:00

După ce președintele SUA l-a provocat, marți pe șeful diplomației americane, Rex Tillerson, la un test de inteligență, multă lume se întreabă ce IQ are Donald Trump. Redactorii BBC News au discutat pe acest subiect cu mai mulți specialiști încercând să afle dacă se poate spune că Donald Trump are sau nu un IQ ridicat, […] Post-ul Ce IQ are Donald Trump. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea după ce președintele și-a provocat șeful diplomației la un test apare prima dată în Libertatea.ro.