EXCLUSIV Schimbarea radicală care se pregătește la Dinamo: "Mă gândesc tot mai des la această posibilitate"

Înființat în 1986, clubul Sănătatea Cluj este de 12 ani în Liga a 3-a, unde supraviețuiește de la an la an. Are prezențe notabile în Cupa României, unde a întâlnit-o de două ori pe Dinamo, iar în șaisprezecimile din acest an va ajunge la al doilea duel și cu FCSB, peste care a mai dat în 2011 (0-4). Patronul echipei, Aurelian Ghișa (53 de ani), care a prins câteva minute la precedentul meci cu FCSB, a vorbit pentru GSP. ...