Vicepremierul Sevil Shhaideh, la ieșirea din sediul DNA: „Decizia mea este luată”

11:50

Adrian Tomșa, a preluat posturile Look TV și Look Plus, cu tot cu drepturile de difuzare ale Ligii I. Posturile Look au fost deținute, în acte cel puțin, de un offshore din Malta, în timp ce Arpad Paszkany apărea cu un procent infim 1%, indirect, printr-o firmă de pe care o deține – Electrosigma. În fața CNA, Adrian Tomșa a declarat că Paszkany s-a aflat printre cei cu care a discutat pentru preluare, informează paginademedia.ro. Consiliul Naționala al Audiovizualului a analizat cesionarea licențelor Look TV și Look Plus către societatea Clever Media Network, din Cluj. Societatea are doi acționari persoane fizice: pe Tomșa Gheorghe Adrian (96,77%) și pe Gongolea Victor (3,23%), scrie sursa citată.