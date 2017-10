VIDEO fără cuvinte! ”Cămașa” Lidiei Buble, în variantă masculină! Un tânăr aproape că a făcut-o să plângă pe artistă cu coverul său

15:10

Duminică, 15 octombrie, la ora 12.00, Aurelian Temișan, juratul de la “Te cunosc de undeva!”, le dă întâlnire celor care iubesc muzica lui, dar și mișcarea, pe platoul din Parcul Lumea Copiilor (intrarea din spatele Palatului Copiilor), la un flashmob pentru piesa „Of, ce doare!”, pe care a lansat-o de curând. Melodia are și un dans, special creat de instructorul Andrei Oșanu. Este primul flashmob în care sunt subiect principal. Inițiativa pleacă de la mine și de la compozitorul piesei, Mihai Alexandru. Andrei Oșanu a făcut acest dans și m-a provocat și pe mine să mă alătur. Am învățat și am repetat pașii în fața calculatorului, după filmulețul lui Oșanu, dar îi fac mai temperat și mai moderat, având în vedere că sunt la câteva luni de la operația de hernie și nu am încă voie să mă arunc din plin în toate activitățile artistice care necesită efort fizic. Așadar, duminică mă bazez pe cât mai mulți oameni liberi și dornici să ni se alăture, să fie parte a acestei energii frumoase, debordante, plină de aplauze și râsete, pe care o creează atât melodia, cât și dansul”, spune Aurelian Temișan. Cei care doresc să participe la flashmob, pot învăța pașii, urmărind acest filmuleț: