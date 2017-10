Judeţul din Romania unde populaţia cu varste intre 20 si 24 de ani a scazut cu 41 la suta in doar 5 ani

Informatiile in legatura cu posibilitatea desfiintarii sau nationalizarii Pilonului II de pensii - pensia privata obligatorie, de care ar trebui sa beneficieze cetatenii aflati in prezent in campul muncii - a starnit ingrijorare.

