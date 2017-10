VIDEO Falcao, acuzat de blat după Peru - Columbia 1-1 » Atacantul le-ar fi sugerat adversarilor să o lase mai moale pe finalul meciului!

22:50

Bogdan Lobonț (39 de ani) a povestit cum a fost meciul de debut în poarta Rapidului, unde a ajuns în 1997 de la Corvinul Hunedoara. "Era ofertă şi de la Steaua, dar am ales Rapid pentru nea Mircea Lucescu. Ţin minte că înainte de ultima etapă am pus şi eu ceva bani deoparte să mă duc cu prietenii la mare. Şi, după meci, noi jucând sâmbătă dimineaţă, am ajuns la terasă şi zic: «Gata, vacanţă!». ...