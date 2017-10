REPORTAJ/ Cel mai emoționant moment pentru o mamă-militar în Afganistan. ”Atunci timpul curge altfel. Începi să numeri orele…” (FOTO)

11:40

București, 11 octombrie 2017: eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România, lansează o publicație tipărită dedicată profesioniștilor în resurse umane. Revista We Are HR își propune să vină în întâmpinarea managerilor și specialiștilor în resurse umane cu cele mai noi tendințe din domeniu și cu o nouă perspectivă asupra proceselor de recrutare,