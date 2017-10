Uitați de FACEBOOK. O amenințare ascunsă, dar reală: Complotul rușilor!

16:30

Mihai Busuioc a primit 275 voturi „pentru” si 95 impotriva. Pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi a fost votat Nicu Marcu – pentru restul de mandat inceput in 2014, iar pentru cea de consilier de conturi – Aurel Dumitru. De asemenea, Dan Lucian Vladescu a fost votat pentru functia de presedinte al Autoritatii de Audit, iar pentru pozitia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit – Florin Tunaru. Un post de consilier de conturi ramane vacant. Cine este Mihai Busuioc Busuioc a ajuns in atentia opiniei publice in iunie, inainte ca Sorin Grindeanu sa fie dat jos de PSD din functia de premier, atunci cand a refuzat sa contrasemneze ordinul premierului Grindeanu prin care dispunea eliberarea din functie. In absenta semnaturii sale, cei de la Monitorul Oficial au refuzat la randul lor sa publice actul de eliberare din functie. Grindeanu intentiona atunci sa il schimbe pe Busuioc cu Victor Ponta. Busuioc a fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in perioada in care Liviu Dragnea conducea aceasta institutie. Busioc a fost numit secretar general al Guvernului, in ianuarie, de catre Sorin Grindeanu, imediat dupa acesta a fost investit in functia de premier. Numirea lui Busuioc a fost prima decizie a lui Grindeanu in calitate de premier. In aprilie, Mihai Busuioc a fost numit membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, fiind propus de catre statul roman, prin Ministerul Energiei. Mihai Busuioc a fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in perioada in care Liviu Dragnea conducea aceasta institutie. In 2014 cand a fost numit la Ministerul Dezvoltarii, EVZ scria ca Busuioc a fost omul de incredere al lui Vasile Blaga, membru al PDL sectorul 4 si fostul sef al Oficiului de Cadastru din vremea Elenei Udrea, fiind implicat in multe afaceri cu retrocedari din Bucuresti si din Romania. CV ul lui poate fi consultat aici.