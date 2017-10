Încă o licitaţie cu titluri de stat eşuează, statul refuzând toate ofertele de cumpărare depuse de bănci

12:15

În precedentele articole pe care le-am scris despre tendinţele fiscale la nivel internaţional am atras atenţia că vom asista în viitor la reduceri de taxe din partea unor economii mari precum State Unite ale Americii (SUA) şi China. Iată că pe data de 27 septembrie, Administraţia Trump şi liderii Congresului SUA au lansat „Cadrul unificat pentru repararea codului fiscal” ( “Unified framework for fixing our broken tax code”) care include obiective specifice privind reduceri de taxe.