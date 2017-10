Firma care ÎNGROZEȘTE toţi şefii de companii din lume

10:30

“Extinderea activitatii grupului Teraplast in Serbia, odata cu deschiderea fabricii din Leskovac este un nou pas in procesul nostru de dezvoltare, in linie cu obiectivele grupului pe termen lung. In 2018, pentru TeraSteel Serbia, tintim vanzari in valoare de 28 de milioane de euro, iar in ceea ce priveste pietele deservite, majoritatea panourilor produse in aceasta fabrica vor merge catre piata din Serbia, dar si catre export in tari din zona Balcanica”, a declarat Dorel Goia, preşedintele consiliului de administraţie al Teraplast. Fabrica din Serbia are o capacitate de productie similara celei a subsidiarei TeraSteel Bistrita, unul dintre liderii pe piața de panouri sandwich, adică 2,2 milioane mp/an, dar și utilaje similare. TeraSteel Serbia va deservi în principal tari precum Serbia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Croaţia şi Muntenegru, dar si piete secundare precum Ungaria, sudul Romaniei si nordul Greciei. Panourile sandwich sunt folosite in realizarea constructiilor de tip industrial, precum hale, depozite, centre comerciale si depozite frigorifice. “Leskovac a aratat din nou faptul ca este un oras oportun in atragerea de investitii, dovada ca prietenii nostri din Romania au ales sa deschida o fabrica aici. Un investitor multumit va atrage intotdeauna alti potentiali investitori, de aceea ne vom asigura ca TeraSteel va beneficia de toate conditiile necesare derularii activitatii in orasul nostru”, a declarat Goran Cvetanovic, Primarul orasului Leskovac. In iunie 2017, Grupul Teraplast a cumpărat cu 4,3 mil. euro producatorul de panouri sandwich Interlemind din Serbia. Fabrica va beneficia pana la sfarsitul acestui an de investitii de 2,7 mil. euro în dezvoltare şi capital de lucru de 4 mil. euro.