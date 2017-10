Cummins Inc. își mută întreaga producție, după Brexit, din Anglia la Craiova

18:40

La 16 ani are deja 10 avorturi la activ. Este cazul unei fete din Caransebeș care a și născut zilele trecute. Eugen Munteanu, Ginecologul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș, spune că România are cel mai mare procent de mame cu vârstă între 10 și 17 ani din Uniunea Europeană. Rata mamelor adolescente este mai […]