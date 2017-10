Până în pânzele albe » Clubul Sportiv al Armatei vrea să dea în judecată CNA

18:40

Simona Halep, noul număr 1 din WTA, a oferit amănunte importante despre planurile de viitor pe care le are cu cei doi colaboratori ai săi, australianul Darren Cahill și compatriotul Andrei Pavel. "Darren a fost cu ideea să-l aducem pe Andrei Pavel. A vrut să schimb un pic vocea, sfaturile de antrenament. Andrei are rol de antrenor, dar Darren este principalul antrenor. Așa am hotărât de la început. ...