Este căsătorită, dar vrea să fie, din nou, mireasă! Anunţul făcut de Mirela Vaida. “Mai că-mi vine să…”

18:40

O familie, dintre care doi copii de 22 si 3 ani, a plonjat sambata cu masina in Dunare. Un amic ii ducea spre Moldova, cand a pierdut controlul masinii si au cazut in Dunare. Doar soferul a reusit sa iasa din autoturism. De atunci, cei 4 membri ai familiei sunt cautati fara incetare in Dunare.