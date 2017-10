Nu sînt de partea lui Liviu Dragnea. Sînt împotriva DNA ca bulan politic al lui Klaus Iohannis! România lui Cristoiu

Se știe că la precedenta Criză din PSD, cea poreclită Debarcarea lui Sorin Grindeanu, am fost de partea fostului premier. Am scris numeroase comentarii și am intervenit pe televiziunile de știri pentru a arăta că nesăbuințele lui Liviu Dragnea povocau nu numai o Criză politică, dar și administrau PSD-ului o lovitură zdravănă contribuind la imaginea de partid care nu poate să administreze țara. Că după aceea Sorin Grindeanu m-a dezamăgit, mergînd să-i cerșească lui Liviu Dragnea iertare, în stilul fanariot al politichiei românești, e o altă poveste.

