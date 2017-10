Alex Velea nu-și poate boteza copiii. Telenovela paternității e departe de a ajunge la final!

01:00

Rovana Plumb a spus, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, în cadrul căruia şi-a prezentat demisia din Guvern, că este un om bun de partid şi că a luat o decizie nu la cald. „Am spus clar că am luat o decizie, nu la cald, am cumpănit şi pentru că sunt un om bun de […] Post-ul Rovana Plumb, după demisia din Guvern: „Sunt un om bun de partid. Am fost înştiinţată de DNA că sunt în dosar prin intermediul jurnaliştilor” apare prima dată în Libertatea.ro.