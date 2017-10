Simona Halep poate deveni al treilea lider WTA care câștigă Turneul Campioanelor în ultimii 10 ani

15:10

Un bărbat din New Jersey a câștigat nu mai puțin de 24 de milioane de dolari la loterie, însă nu a avut nici cea mai mică idee timp de aproape un an. Cu două zile înainte ca termenul de un an să expire, el a decis să-și verifice biletul și a avut parte de surpriza […] Post-ul A câștigat 24 de milioane de dolari la loto, însă nu și-a verificat biletul. Cum a aflat apare prima dată în Libertatea.ro.