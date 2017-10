Șomajul apune în UE! Raportul care arată că piața muncii e în favoarea angajaților

23:50

23:34 Dragnea: cele doua colege si-au mentinut decizia de a demisiona desi noi le-am cerut sa renunte. Sevil Shhaideh a zis ca ea si familia ei nu mai poate duce aceasta presiune infernala. Rovana este in aceeasi situatie 23:32 Liderul PSD Bistrita, radu Moldovan: Toti s-au prezentat sprijinul pentru cei trei dmeisionari, dar demisia e un act unilateral si nu-i poti obliga sa ramana. Avem trei posturi vacante. Maine vom avea o noua sedinta. Nu s--a pus niciun moment o discutie asupra demisiei premierului 23:30 Reprezentantii PSD ies pe rand din sala dar refuza sa faca declaratii spunand ca urmeaza o declaratie oficiala de presa 22:30 In acest moment este pauza la sedinta PSD. Potrivit surselor HotNews.ro, inainte de pauza au fost 20 de luari de cuvant din partea liderilor locali care au pledat pentru mentinerea ministrilor demisionari in functie. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a propus o pauza inainte de a se trece la vot.\ 22:13 Partidul face scut in fate celor doua, totul depinde de Mihai Tudose in aceste clipe 22:11 Si demisia ministrului Transporturilor Razvan Cuc este supusa votului. Sunt discutii foarte aprinse pe succesoarea lui Sevil Shhaideh 22:09 Demisiile lui Sevil Shhaideh si ale Rovanei Plumb sunt supuse votului conducerii PSD, atmosfera este tensionata, a declarat o sursa politica, pentru HotNews.ro 21:40 La PSD s-ar pregati o conferinta de presa Liviu Dragnea - Mihai Tudose 20:31 Ministrii Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc si-ar fi anuntat demisiile, potrivit unei surse din PSD. Nu a avut inca loc un vot in cadrul conducerii PSD. Digi anunta un al patrulea ministru care ar fi demisionat, Illan Laufer 20:05 Din sala in care are loc reuniunea conducerii PSD se aud aplauze 18:45 Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Mihai Tudose sa nu isi dea demisia, intr-o discutie tete-a-tete care a avut loc cu putin timp inainte de inceperea reuniunii PSD, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. 18:00 Presa favorabila lui Liviu Dragnea a primit "pe surse" un raport de evaluare a activitatii Cabinetului Tudose care trece in revista o multime de nerealizari ale actualului Cabinet, o idee ce aduce aminte de evaluarea in urma careia a fost demis Sorin Grindeanu. Potrivit Digi 24, documentul intitulat "Raport privind stadiul realizarii programului de guvernare" este 12 octombrie 2017 si are 18 pagini, dar nu este asumat oficial de PSD. 17.50 Abia acum a inceput sedinta CEx, social-democratii au intrat in sala. 17:30 Social democratii nu au inceput inca sedinta, acestia stau pe holuri si discuta 17:15 Liviu Dragnea si Mihai Tudose au ajuns impreuna la sediul PSD, cu masina liderului PSD. Intrebat de ziaristi daca mai are de gand sa isi dea demisia, Tudose a raspuns: "Oricand imi cere partidul demisionez". Liviu Dragnea a fost intrebat cum va arata guvernarea dupa ziua de azi. "Pai am auzit ca este 6,1 crestere economica", a replicat acesta. 17:12 Dumitru Buzatu, PSD Vaslui: Premierul Tudose nu a cazut din pom, a fost sustinut de o majoritate a PSD, ALDE, independenti Deputatul Dumitru Buzatu a declarat, inainte de a intra la reuniune, ca "nimeni nu poate fi independent daca depinde de ceva" iar daca premierul Mihai Tudose "depinde de aceasta majoritate trebuie sa asculte de aceasta majoritate". In opinia sa, "chestiunea cu penali e discutabila, cam stim despre ce e vorba" si incercarile de "demantelare" ale guvernului PSD. 16.52 La sediu au venit mare parte din ministrii si din liderii PSD, sunt asteptati Liviu Dragnea si Mihai Tudose. Rovana Plumb, pe care premierul Tudose o doreste remaniata, daca pornim de la declaratia acestuia privind ministrii cu "probleme penale" care ar trebui sa plece din guvern, a declarat la sosire ca este "un om de partid" si ca functia de ministru i-a fost "incredintata de partid in forul statutar". "Pozitia mea va fi exprimata azi in Comitetul Executiv al partidului", a spus ea. Intrebata daca va demisiona, Plumb a repetat acest raspuns. Rovana Plumb a precizat ca nu are cunostinta de probleme care ar fi aparut la Bruxelles din cauza ministrilor vizati de DNA. "Toate demersurile facute la Bruxelles au avut succes", a sustinut ea. Si Mihai Fifor, ministrul Apararii, a precizat ca este un "om de partid" si va respecta deciziile care vor fi luate. Fifor a mai spus ca el nu crede in chestiunea ministrilor cu probleme penale si ca "atata timp cat exista prezumptie de nivinovatie, aceasta trebuie aplicata". "Un om, pana cand nu are o sentinta judecatoreasca irevocabila, este nevinovat". "Nu doreste nimeni o criza" de guvernare, a mai spus acesta. La randul sau, Gabriela Firea, unul dintre primii lideri veniti la sediu, a declarat ca nu este o abordare corecta ca atunci cand un membru al formatiunii are ceva de spus sa o faca la televizor, si nu in interiorul partidului, referindu-se la premier. "Refuz sa raspund unor speculatii", a spus Gabriela Firea, joi, la sediul central al PSD, intrebata cum comenteaza eventualitatea unei demisii a premierului, potrivit Agerpres. "Suntem intr-un punct critic, cred ca nu este corect si nu este o abordare onesta ca unul dintre colegii nostri sa anunte la televizor ceea ce intentioneaza sa faca. Vorbesc acum despre niste principii, nu despre votul meu in CExN. Mi-as dori din partea noastra, a tuturor mai multa responsabilitate, o concentrare mult mai adecvata fata de nevoile romanilor si toate aceste nemultumiri, posibile frustrari trebuie sa fie intai anuntate in forurile de conducere, si nu in spatiul public pentru ca pana la urma nu fac altceva decat sa intareasca pozitia, sa dea apa la moara criticilor nostri si sa slabeasca partidul ceea ce noi nu ne dorim. Pentru ca am ajuns la guvernare cu un program foarte bun, pe care romanii doresc sa-si vada pus in aplicare. Cum am putea noi sa ne ocupam de programul de guvernare, daca suntem mai atenti la sondajele de opinie si la alte aspecte pe care eu le consider derizorii?", a continuat edilul Capitalei. Intrebata daca remanierea e dreptul premierului, Gabriela Firea a spus: 'In tot ceea ce tine de activitatea Parlamentului, Guvernului si a celorlalte structuri administrative, conducatorul respectivei entitati cu siguranta are un punct de vedere, dar atunci cand este vorba despre functii care sunt obtinute cu sustinerea partidului care a castigat alegerile, este foarte importanta opinia partidului, oricat de mult am crede noi ca am ajuns in acele posturi doar datorita charismei personale sau a calitatilor pe care le-am dobandit intre timp'. Potrivit acestuia, PSD a castigat alegerile si este normal sa continue guvernarea. "Cred ca toate actiunile noastre trebuie sa fie indreptate catre romani. Sa nu uitam ca cetatenii acestei tari au mare incredere in noi si ne-au votat, ne-au ales pentru a munci atat in administratia publica locala, cat si centrala. Orice coleg care are o nemultumire sau o suparare cred ca trebuie sa o afirme intai in cadrul forurilor de conducere ale partidului, si nu la emisiuni televizate. Si eu am nemultumiri si le-am spus de fiecare data in forurile statutare si nu m-am dus la emisiuni sa spun ce am de afirmat si ce trebuie sa fie reglat si corectat in interiorul partidului", a adaugat Firea.