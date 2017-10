Au apărut cotele la pariuri pentru derby-ul Academia Rapid - CSA Steaua

15:20

După ce Gigi Becali a avut o serie de declarații dure la adresa lui Cătălin Golofca, mijlocașul de la FCSB este criticat și de Florin Marin. "Golofca a greșit. Nu are cultură fotbalistică. Nu uitați că acum un an, un an și jumătate juca în Liga a 2-a. A fost transferat de Botoșani, a avut evoluții bune, uneori decisiv și așa a ajuns la Steaua. Numai că la Steaua sunt salarii foarte mari, club mare, Bucureștiul cu tentații și e normal să fii în prim plan. ...