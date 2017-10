O parte din mita primită de Macovei ar fi ajuns la VASILE BLAGA

15:43

Clinica DrSerban din București iese în întâmpinarea tuturor celor interesați cu o gamă complexă de servicii stomatologice, ce vizează îngrijirea corespunzătoare a cavității orale, pentru sănătatea deplină a acesteia: implantologie, extractii, protetică dentară, parandontologie, estetică dentară, chirurgie orală, terapie endodontică, terapie restaurativă. Ca orice altă parte a corpului de altfel, este important să respectăm anumite reguli de igienă pentru a ne asigura că nu ne supunem niciunui risc ce privește sănătatea prin stilul de viață adoptat, prin alimentație etc. Iată câteva reguli simple de respectat pentru o cavitate orală sănătoasă: Spălarea dinților trebuie să se efectueze de două ori pe zi, de preferat după masă și obligatoriu seara. Înlocuirea periuței de dinți trebuie să se facă după 3 sau 4 luni de utilizare neapărat pentru a nu favoriza înmulțirea bacteriilor. Mulți nu cunosc acest detaliu și nu fac decât să pună în pericol sănătatea danturii. Suplimentele fluorate trebuie administrate mai ales copiilor numai la recomandarea medicului stomatolog. Sunt de altfel eficiente pentru că ajută la prevenirea cariilor. Este necesară perierea dinților deja de la vârsta de 1 an jumătate – 2, chiar dacă cei mici au dinți de lapte ce se vor schimba. De preferat este ca periuța utilizată să aibă partea centrală mică – până la 2,5 cm, iar perii să nu fie dispuși în mai mult de 3 rânduri. Aceștia din urmă trebuie să fie rotunjiți la capăt și confecționați dintr-un material prietenos, nu foarte dur. În prezent dispunem de periuțe electrice, fabricate după tehnologii care mai de care mai avansate, astfel ca periajul să fie unul complet și corect. Indiferent de modelul pentru care optează fiecare, solicitarea unor reguli de realizare a igienei dentare medicului stomatolog este indicată. Ce tehnică de spălare a dinților este recomandată? Pentru a avea garanția că dantura este îngrijită corespunzător, iată ce tehnică de spălare este mai potrivită. Este necesară executarea unor mișcări rotative pe verticală atât în exteriorul, cât și în interiorul dinților, ținând periuța la 45 de grade față de poziția acestora. Trebuie exercitată o apăsare corespunzătoare pe suprafețele cu care se realizează masticația sau cu care se mușcă pentru a avea siguranța că au fost eliminate bacteriile ce se pot răspândi până în zona gingiei. Uneori lipsa acestei manevre are ca rezultate apariția inflamațiilor sau pierderea dintelui. Timpul pe care trebui să îl dedicăm spălării dinților trebuie să fie de aproximativ 3 minute. Foarte important de avut în vedere este faptul că graba nu este nicidecum indicată atunci când vine vorba despre perierea dinților. Pe termen lung asta poate avea efecte negative asupra sănătății dinților. Cei care omit efectuarea acestei operațiuni ajung să sufere de diverse afecțiuni ale cavității orale, favorizează apariția cariilor și alte astfel de probleme neplăcute. Este necesară susținerea structurală a evoluției dinților, chiar din momentul în care aceștia încep să crească. Spre exemplu, în cazul celor mici medicii recomandă administrarea unor tablete de fluor. Cele mai la îndemână surse de fluor de care dispunem sunt pasta de dinți, apa de gură și apa potabilă cu conținut de fluor. În cazul în care conținutul acesteia din urmă este sărac în fluor, ar putea fi suplimentat de picături sau tablete, însă numai dacă recomandă medicul. Pentru o dantură sănătoasă, medicii clinicii DrSerban din București recomandă acordarea unei atenții sporite modului de alimentare. În orice cabinet stomatologic profesional v-ați prezenta, o astfel de recomandare este făcută în cazul în care alimentația este cauza problemelor danturii. Deci o dietă echilibrată, cu un conținut suficient de minerale și vitamine, scăzută însă în hidrați de carbon, este preferabilă. Obiceiurile alimentare sunt deseori o problemă pentru sănătatea dinților. De exemplu, dulciurile ne afectează într-o foarte mare măsură dantura, mai ales dacă nu realizăm periajul corect al acesteia. În timp, efectele nedorite încep să apară, estetica dentară fiind de cele mai multe ori cea care are cel mai mult de suferit. Mai ales cei care își doresc să aibă un zâmbet mereu strălucitor și sănătos trebuie să realizeze periajul zilnic obligatoriu, alături de vizitele de rutină, precum și tratamentele recomandate de medicul stomatolog atunci când este necesar. Serviciile de estetică dentară reprezintă un plus pentru aceștia, fiind oferite și de către clinica DrSerban la prețuri specializate. Pe drserban.ro sunt disponibile detalii complete cu privire la acestea, alături de alte informații folositoare.