Cum să-ți alegi partenerul în funcție de zodie

Miliardarul britanic Richard Branson investește în Hyperloop One, proiectul de transport ultra-rapid gândit de Elon Musk, directorul general al Tesla și cofondator al companiei spațiale SpaceX, potrivit Reuters. Hyperloop One a anunțat că Virgin Group, conglomeratul lui Branson, va transforma compania într-una globală. Aceasta se va redenumi și se va chema Virgin Hyperloop One. Branson […]