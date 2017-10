Junker nu susține independența Cataloniei de teamă că și alții ar putea urma exemplul

18:20

Rafael Nadal a urcat pe locul 6 în clasamentul all time al victoriilor din circuitul ATP. Tenismanul spaniol Rafael Nadal, calificat vineri în semifinalele turneului de la Shanghai după 6-4, 6-7, 6-3 cu bulgarul Grigor Dimitrov, a urcat pe locul 6 în clasamentul all time al victoriilor din circuitul ATP (870), la egalitate cu americanul Andre […] Post-ul Rafael Nadal a urcat pe locul 6 în clasamentul all time al victoriilor din circuitul ATP apare prima dată în Libertatea.ro.