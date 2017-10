Naționala se agață de Ștefan Radu: "Va merge la Roma, ar putea fi un jucător important"

20:30

Jorge Lorenzo și Cal Crutchlow au fost protagoniștii unei duble căzături la primul antrenament liber înaintea Marelui Premiu al Japoniei. Cei doi au avut o discuție aprinsă imediat după căzătură, dar s-au împăcat, în cele din urmă. Pilotul Honda a pierdut controlul motocicletei, care l-a scos de pe circuit și pe componentul echipei Ducati. BIG crash for @lorenzo99 & @calcrutchlow!Fortunately both OK & errmm... ...