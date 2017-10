Becali l-a făcut praf pe Alibec după remiza FCSB-ului de la Voluntari și-l amenință pe atacant!

23:01

Nicolae Dică, tehnicianul celor de la FCSB, a vorbit despre remiza reușită de echipa sa cu FC Voluntari, 0-0. Antrenorul stelist a comentat și criza de nervi a lui Alibec din finalul meciului. "Am făcut un meci bun în multe momente din joc, dar am suferit la finalizare. Noi am avut mai multe ocazii de a marca decât adversara, dar am suferit în ultimii 30 de metri. Întrebați-l pe Alibec de ce are aceste ieșiri. ...