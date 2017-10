10 vise pe care le au oamenii şi interpretarea lor. Ce înseamnă cand te visezi dezbrăcat, zburând sau căzând

Stiai ca o persoana normala are in jur de 1460 de vise pe an? Acesta echivaleaza cu 4 vise pe noapte. Potrivit The Dream Encyclopedia, cuvantul vis vine din germanul draugmas care inseamna iluzie ori fantoma. Citește mai departe...

