HOROSCOP Minunata călătorie a lui Nastratin Hogea în interiorul unui diamant │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

00:15

Pungile de sub ochi (edemul infraorbital) reprezintă edemul sau umflarea zonei de sub ochi și apare des o dată cu înaintarea în vârstă, adesea deoarece unii dintre mușchii pleoapelor și țesuturi își pierd din fermitate. O altă cauză a apariției pungilor de sub ochi o poate constitui concentrare de grăsime sau acumularea de fluide sub pleoapa inferioară.