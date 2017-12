La un pas de o eliminare istorică! Inter s-a calificat în sferturile Cupei după un chin de 120 de minute cu o echipă de Serie C

22:20

Cosmin Contra, selecţionerul echipei naţionale, a dezvăluit în această seară că Vlad Chiricheş, fundaşul celor de la Napoli, a fost curtat intens de AS Roma, însă napolitanii nu au vrut să-l cedeze pe fundaşul de 28 de ani. "Înainte să mă duc la el am fost la Roma și, din ce ne-a spus președintele celor de la Roma, ei l-au dorit foarte mult pe Chiricheș.Din ce am vorbit cu cei de la Napoli, nu cred că îl vor lăsa pe Chiricheş să plece. ...