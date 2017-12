Horoscop, miercuri, 13 decembrie 2017. Peștii văd dincolo de aparențe și devin conștienți de rolul lor în grupul din care fac parte

20:30

Cântărețul Ed Sheeran aproape să creeze un incident diplomatic după ce l-a atins pe prințul Charles în timpul ceremoniei în care artistul era decorat cu medalia Member Of The Most Excellent Order Of The British Empire, scrie Vanity Fair. Ed Sheeran a încălcat protocolul regal după ce a pus mâna pe brațul prințul Charles după […] Post-ul Ed Sheeran aproape să creeze un incident diplomatic: l-a atins pe prințul Charles apare prima dată în Libertatea.ro.