Papa apără dreptul la odihnă duminica, ''o zi de bucurie şi de abţinere de la muncă''

Filme celebre, precum "Titanic", "The Goonies", "Memento", "Field of Dreams", "Spartacus" şi "Die Hard", se numără printre cele 25 de lungmetraje care au fost selectate în acest an pentru a fi incluse în National Film Registry, prestigioasa arhivă de filme a Bibliotecii Congresului american, a anunţat miercuri site-ul revistei Variety. Selecţia din 2017 include producţii cinematografice extrem de variate: de la documentare obscure şi un film amator realizat de o familie americano-mexicană în statul Texas în anii 1920, până la filmul clasic animat "Dumbo" produs de Disney în 1941, pelicula "Boulevard Nights" regizată în 1979 de Luis Valdez, şi celebrul "Spartacus" din 1960 cu Kirk Douglas în rolul principal şi regizat de Stanley Kubrick. Regizorul Richard Donner are două titluri ce au fost incluse în lista din 2017: "The Goonies" şi "Superman" (1978). Printre titlurile mai puţin cunoscute de publicul larg se află drama "To Sleep With Anger", regizată în 1990 de Charles Burnett, cu Danny Glover, dar şi filmul din 1971 "Wanda", ce prezintă spirala decăderii unei femei, realizat de actriţa şi regizoarea Barbara Loden. Documentare insolite se regăsesc la rândul lor în selecţia din 2017: un film din 1905 despre sistemul de metrou care tocmai fusese inaugurat la New York şi "With the Abraham Lincoln Brigade in Spain", turnat în 1937-1938 în timpul Războiului Civil din Spania cu scopul de a strânge bani pentru voluntarii americani răniţi pe front. Printre filmele clasice incluse în acest an se află "Gentleman's Agreement" (1947), "Only Angels Have Wings" (1939) şi un alt film cu Kirk Douglas, "Ace in the Hole", lansat în 1951. Lista completă a celor 25 de filme incluse în 2017 în National Film Registry este alcătuită din următoarele pelicule: "Ace in the Hole" (1951), "Boulevard Nights" (1979), "Die Hard" (1988), "Dumbo" (1941), "Field of Dreams" (1989), "4 Little Girls" (1997), "Fuentes Family Home Movies Collection" (1920-1930), "Gentleman's Agreement" (1947), "The Goonies" (1985), "Guess Who's Coming to Dinner" (1967), "He Who Gets Slapped" (1924), "Interior New York Subway, 14th Street to 42nd Street" (1905), "La Bamba" (1987), "Lives of Performers" (1972), "Memento" (2000), "Only Angels Have Wings" (1939), "The Sinking of the Lusitania" (1918), "Spartacus" (1960), "Superman" (1978), "Thelonious Monk: Straight, No Chaser" (1988), "Time and Dreams" (1976), "Titanic" (1997), "To Sleep with Anger" (1990), "Wanda" (1971), "With the Abraham Lincoln Brigade in Spain" (1937-1938). În fiecare an, în luna decembrie, Library of Congress include în National Film Registry un număr de 25 de filme care au o înaltă semnificaţie culturală, socială şi estetică. Titlurile sunt alese dintre sugestiile formulate de publicul larg pe site-ul Bibliotecii Congresului american şi în consultare cu reprezentanţii National Film Preservation Board. În acest an au fost făcute peste 5.200 de propuneri. În urma celor 25 de filme selectate în 2017, numărul de pelicule incluse în National Film Registry a ajuns la 725. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu)