Prima reacție a deputatei Cosette Chichirău, după ce a fost dată în judecată

00:20

Comportamentul straniu si extrem de dur al femeii pare sa aibe insa cauze mai vechi! Din dezvaluirile facute de apropiati, Magdalena ar fi lucrat timp de opt ani in Spania, ca menajera, perioada in care a trecut prin momente groaznice! Acolo, ar fi fost batjocorita de niste femei, care ar fi postat imagini cu ea pe internet, in situatii jenante. In plus, angajatorii ar fi fost destul de agresivi! Pe de alta parte, un actor spaniol, Javier Santos Castellano, sustine ca ar fi fost victima romance...