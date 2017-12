ONU: Proiect de rezoluţie împotriva recunoaşterii americane a Ierusalimului

18:00

Gala Canotajului 2017 i-a sărbătorit miercuri, la Hotel Marshal Garden din Capitală, pe performerii care au cucerit în acest an o salbă impresionantă de 33 medalii, dintre care 21 de aur, la campionatele mondiale și europene, de la juniori și tineret până la seniori. Performanța anului a fost obținută la Mondialele din SUA, unde România a cucerit aurul după o așteptare de 18 ani la barca de 8+1 și la dublu vâsle categorie ușoară, ambele la feminin. ''Am trecut de la agonie la extaz în acest an. Mă bucur că suntem împreună pentru a sărbători un an cu atât de multe succese pentru canotajul românesc. Sportivii noștri în acest an și-au dorit și s-a văzut că le place să audă imnul nostru intonat, să urce pe cel mai înalt podium și să reprezinte țara cu mândrie și onoare. S-au cucerit 33 de medalii la toate categoriile de vârstă. La juniori, 34 de sportivi au reușit să cucerească la CE 7 medalii, dintre care 4 de aur, 2 de argint și 1 de bronz, la CM — 6 medalii: 2 de aur, 2 de argint și 2 de bronz. La tineret, 34 de sportivi au cucerit la CE 10 medalii: 8 de aur, 1 de argint și 1 de bronz, la CM — 4 medalii: 2 de aur și 2 de argint. La seniori, 19 sportivi au cucerit 4 medalii la CE: 3 de aur și 1 de argint, iar la CM — 2 medalii de aur. La toate acestea se adaugă și medalia de aur cucerită de echipajul de 8+1 la Cupa Mondială de la Lucerna. Munca lor trebuie recunoscută și răsplătită, ca și a celor care împreună au făcut posibilă această performanță. Juniorii, tineretul și seniorii noștri au obținut rezultate atât de mari încât anii care vin vor continua să ne aducă satisfacții. Îmi doresc ca sportivii noștri de valoare să își dorească să ajungă la competiția supremă, mă refer aici la JO. Munca lor nu este încununată de succes dacă nu simt gustul victoriei și gustul a ceea ce înseamnă să fii campion olimpic, care este un sentiment unic'', a declarat președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a felicitat FR de Canotaj pentru rezultatele excepționale din acest an:''Aș dori să mă lase fără cuvinte fiecare federație. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați adus lacrimi de fericire, mie și întregului popor anul acesta. Ați demonstrat că nimic nu este imposibil, ați demonstrat că puteți fi primii în lume. Cu greutăți, cu sacrificii, pe care foarte mulți dintre noi nu le cunoaștem. Meritați toată recunoștința, aprecierea din partea întregului popor și a instituțiilor acestei țări. Sunteți mândria noastră și veți fi modele pentru generațiile viitoare. Ați dat încredere sportului românesc și vreau să continuați acest proiect pe care l-ați început, chiar dacă unii doriți să vă retrageți la un moment dat, nu vă retrageți''. Mihai Covaliu, președinte COSR, a salutat strategia federației care a dat roade excelente încă din primul an al noului ciclu olimpic: ''Este o ocazie fericită și un moment de bucurie pentru că azi sărbătorim performanțele pe care canotajul românesc le-a obținut în acest an. Anul 2017, ca prim an după JO de la Rio, s-a constituit într-un an greu. E primul an care marchează începutul JO viitoare. În acest an se încearcă noile echipe, se fac schimburi de generații, dar FR de Canotaj a demonstrat că a avut o strategie corectă, că a avut o strategie bazată și pe tineri, dar și pe oamenii cu experiență, pe antrenori cu experiență, dar și pe cei tineri. Au reușit să facă un mix care le-a adus aceste medalii la toate categoriile. Sunt convins că în această echipă, cu acești oameni care trăiesc și respiră canotaj în fiecare clipă a vieții lor, succesul, nu numai la JO, ci și la următoarele competiții este asigurat''. FR de Canotaj a decis ca premierea să se facă în grup, sportivi și antrenori, începând cu juniorii, tineretul și până la seniori, într-o gală moderată de solistul Adrian Enache și jurnalistul TVR Monica Bucur. Iată lista laureaților: Juniori: Adriana Alincăi, Maria Tivodariu, Larisa Roșu, Andreea Grăpinoiu, Simona Radiș, Tabita Maftei, Maria Rusu, Vasilica Rusu, Victoria Petreanu, Elena Dănuț, Elena Ciritel, Monica Andron, Ioana Moroșan, Andreea Popam, Raluca Dinulescu, Ștefan Berariu, Florin Lehaci, Ciprian Huc. Antrenori: Dorin Alupei, Georgeta Grijuc, Iulia Bulie, Cornelia Dinu, Cornel Nedelcu, Cristian Maliș, Saulică Cuzmanovici, Marian Grijuc, Elvira Văsuț, Dorin Mitroi. Tineret: Cristina Popescu, Alina Pop, Beatrice Parfenie, Roxana Parașcanu, Mihăiță Țigănescu, Cosmin Pascari, Mădălina Hegheș, Iuliana Buhuș, Mugurel Semciuc, Alexandru Chioseaua, Andrei Tănasă, George Cătruna, Alexandru Matinca, Cosmin Macovei, Robert Dedu, Georgiana Vasile, Nicoleta Bodnar, Elena Logofătu, Nicoleta Pașcanu, Bogdan Baițoc, Andreea Budeanu, Amalia Bereș, Mădălina Cașu, Marian Enache. Seniori: Ionela Lehaci, Gianina Beleagă, Mădălina Bereș, Laura Oprea, Ioana Vrînceanu, Viviana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Denisa Tîlvescu, Iuliana Popa, Adelina Boguș, Daniela Druncea, Vlad Aicoboae, Marius Cozmiuc, Adrian Damii, Cristi Pîrghie, Sergiu Bejan, Cristian Ivașcu, Constantin Radu, Constantin Adam, Ciprian Tudosă, Adrian Munteanu. Antrenori: Mircea Roman, Vasile Măstăcan, Marcus Despina, Mariana Maliș — feminin; Antonio Colamonici, Bogdan Codrici, Nicolae Vulpe, Ștefan Ivsovici — masculin. AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Țenea)