UPDATE Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut la Buenos Aires

00:20

Un proiect de rezoluţie împotriva recunoaşterii americane a Ierusalimului drept capitală a Israelului este în curs de pregătire la ONU cu scopul de a arăta izolarea Statelor Unite în Consiliul de Securitate, au făcut cunoscut miercuri surse diplomatice palestiniene, occidentale şi arabe, relatează AFP. Membru permanent al Consiliului de Securitate, Washingtonul, principalul sprijin al Israelului, are drept de veto asupra tuturor rezoluţiilor supuse la vot, la care a recurs în mai multe rânduri în trecut. "Important este să avem sprijinul a 14 din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate" la acest viitor text, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică palestiniană sub acoperirea anonimatului. Vineri, Statele Unite s-au văzut izolate complet în Consiliul de Securitate în cursul unei reuniuni de urgenţă, convocată după anunţul recunoaşterii unilaterale a Ierusalimului de către preşedintele american, Donald Trump. Toţi ceilalţi membri au criticat pe diverse tonuri această decizie. Mulţi dintre ei au denunţat o încălcare a precedentelor rezoluţii ale ONU subliniind că problema Ierusalimului trebuie să facă parte dintr-un acord negociat între israelieni şi palestinieni în cadrul unei soluţii cu două state trăind alături. Ambasadorul palestinian la ONU - cu statut de observator -, Riyad Mansour, a afirmat că textul rezoluţiei intenţionează să ceară SUA să îşi "anuleze" decizia. Potrivit mai multor surse diplomatice, "limbajul" folosit în final ar putea fi mai nuanţat pentru a garanta sprijinul celor 14 ţări care s-au opus vineri Washingtonului. Scopul final nu este de a îndepărta complet Statele Unite, ci mai degrabă de a face presiuni pentru ca proiectul de pace pe care l-au promis de la instalarea la putere a republicanului Donald Trump, în urmă cu aproape un an, să ţină cont într-o măsură mai mare de interesele palestinienilor, a subliniat o sursă diplomatică. De la înfiinţarea Israelului în 1948, comunitatea internaţională s-a ferit să recunoască Ierusalimul drept capitală a statului evreu. Israelul a anexat partea răsăriteană a Ierusalimului, al cărei control l-a preluat în 1967, apoi a votat o lege declarând "indivizibilă" capitala sa. Anexarea nu a fost recunoscută niciodată de comunitatea internaţională, iar palestinienii consideră Ierusalimul de Est drept capitala viitorului lor stat.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza)