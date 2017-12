George Clooney le-a DĂRUIT prietenilor câte un milion de dolari

14:50

Deși v-ar veni destul de greu să credeți, New York-ul nu este cel mai scump oraș din America. Rămâne în topul celor mai scumpe orașe din lume însă, iar dacă vă faceți planuri să vă mutați aici, trebuie să știți că totul costă mai mult decât în altă parte a Statelor: de la produsele din supermarket până la transportul public. Traiul în acest oraș este mai scump cu 120% decât media națională a țării. Are o polulație de 8,3 milioane, conform ultimelor statistici din mai 2017, iar pentru a-ți permite o casă în orașul care nu doarme niciodată ar trebui să scoți din buzunar în jur de 500.000 de dolari. Media pentru a deține o propietate în SUA se învârte în jurul a 180.000 de dolari. Ei, și dacă vrei să locuiești fix în Manhattan, zona cea mai bună din stat unde locuiesc majoritatea persoanelor înstărite, trebuie să știi că mai orice proprietate de aici sare de un milion de dolari. Salariul mediu în acest stat este de 68.600 de dolari pe an. Dacă am vorbit de New York, trebuie să aducem vorba și de Los Angeles, un alt oraș faimos și popular în rândul expaților. Datorită notorietății din filme, cât și a studiourilor cinematografice care se găsesc aici, “Orașul Îngerilor” a cunoscut o popularitate incredibilă, care bineînțeles că s-a “tradus” în prețuri exorbitant de mari aproape la orice. Dar cinematografia nu este nici pe departe “activitatea” principală a orașului, portul din Los Angeles fiind unul dintre cele mai solicitate din lume. Este ceva mai ieftin decât New York-ul, costul mediu unei case este de 470.000 de dolari. Venitul mediu al unei familii se învârte în jurul a 49.745 de dolari. Nu vă gândiți însă că toți locuitorii din Los Angeles duc o viață de huzur, mai bine de 20% din populație trăiește în sărăcie.Un oraș care este centrul financiar și sediul agențiilor federale din State a depășit Los Angeles-ul la nivelul de trai. Washington DC este locul unde întâlnim Casa Albă, dar este și centrul mai multor sectoare private a economiei, așa că îți trebuie în jur de 83.000 de dolari pe an ca să poți trăi decent în acest oraș. Costul mediu al unei case este de 443.000 de dolari. Surprinzător, orașul San Diego depășește cu mult Washington-ul, chiar și Los Angeles-ul. Orașul din California este mai scump cu peste 30% decât media națională. Aici trăiesc și unii dintre cei mai bogați oameni din lume pasionați de iahturi, întrucât există nenumărate cluburi de acest gen. 3,8% din populație însă se zbate de la o zi la alta din cauza șomajului. Dacă dorești să deții o locuință în centrul orașului, te va costa peste 1,3 milioane de dolari. Cine nu a auzit de Las Vegas? “Orașul Luminilor” este și el în topul nostru. Nu este cel mai scump, dar în mod cert nu este nici cel mai ieftin. Ce-i drept, aici este “casa” tuturor cazinourilor, locul unde întâlnim cele mai extravagante petreceri, dar și cei mai bogați oameni din lume. Orașul este faimos grație cazinourilor și acest lucru i se datorează în mare parte lui Howard Hughes, un pilot excentric și realizator de filme care a devenit cel mai mare proprietar de cazino și de terenuri din Las Vegas în anii 1960. Acesta a fost proprietarul cazinourilor Desert Inn, Castaways, Frontier, Landmark, Sands şi Silver Slipper. Lui Hughes i se atribuie un mare merit pentru trecerea cazinourilor din Las Vegas de sub controlul mafiei sub controlul corporatist. Prețurile locuințelor au crescut cu 10% în ultimul an, așa că o proprietate în acest oraș se învârte în jurul a 240.000 de dolari. Și am ajuns și la locul I! Cel mai scump oraș din Statele Unite ale Americii, potrivit unor statistici realizate de Nested, este San Francisco, care este în acest top de mai mulți ani. Aici întâlnim cele mai mari chirii, unde un apartament costă în medie 3.671 de dolari pe lună. Datorită costului ridicat de trai, zeci de oameni părăsesc orașul zi de zi. Industriile cele mai înfloritoare din San Francisco sunt IT-ul, turismul și serviciile financiare. Costul mediu al unei case în oraș este de 820.000 de dolari. Pentru a trăi decent în acest loc, experții susțin că trebuie să câștigi în jur de 119.000 de dolari pe an. Surprinzător, rata șomajului nu este atât de mare, ci de doar 2,6%, dar acest lucru se datorează autorităților locale care au oferit condiții excelente antreprenorilor.