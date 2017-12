Belgradul consideră Kosovo ca fiind 'Ierusalimul' sârbilor

15:20

Poliţia Capitalei nu a primit niciun apel la 112 care să sesizeze tentativa de omor de la staţia de metrou Costin Georgian, a declarat Nicu Dragoş Orlando, şeful DGPMB, la o conferinţă de presă. "Referitor la acest incident, nu am primit niciun apel care să sesizeze tentativa de omor.(...) În acel birou unde se efectua audierea părţii vătămate avem calculatorul care are legătura cu toate celelalte camere video de supraveghere a metroului din toate staţiile de metrou. Monitorizarea se face de un dispecerat care aparţine Metrorex. Avem acces la aceste camere, am făcut aceste verificări în arhivă, am făcut direct, dar volumul de muncă este mare ca să verifici 22 camere de supraveghere, nu se termină în 5 minute", a spus şeful Poliţiei Capitalei. Şeful Poliţiei Capitalei a prezentat la conferinţa de presă şirul evenimentelor şi a afirmat că la ora 17.15 prima tentativă de omor a fost sesizată de partea vătămată şi socrul acesteia, la sediul Poliţiei Metrou. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat anterior că o anchetă internă este în desfăşurare în urma recentelor incidente de la metrou, dintre care unul s-a soldat cu moartea unei tinere. "Eu am solicitat încă de dimineaţă să mi se prezinte situaţia intervenţiei şi derularea procedurilor specifice, aşa cum s-au derulat în mod cronologic. Am această situaţie, am solicitat Poliţiei Capitalei să facă un comunicat, ca să puteţi vedea. E o anchetă în derulare, nu aş vrea să mă pronunţ eu acum la cald, însă, din ceea ce am văzut, poliţiştii, din momentul în care au fost sesizaţi - se cunoaşte deja că a fost o oarecare sincopă, după apelul pe 112 - dar de la ora 17.15, când au fost sesizaţi şi au început procedura de audiere, eu cred că e destul de justificată această prezentare a procedurilor. Sunt convinsă că veţi avea astăzi acces la lucrul acesta, nu aş vrea să dezvolt eu acum", a precizat ministrul, în cadrul unei declaraţii acordate presei, la Palatul Parlamentului. O tânără a murit, marţi seară, după ce a fost împinsă de o femeie pe linia de metrou, în staţia Dristor 1. Magdalena Şerban, femeia de 36 de ani care a împins-o, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Ea a fost implicată, cu câteva ore înainte, într-un incident cu o altă tânără, pe care a împins-o spre linia de metrou în staţia Costin Georgian, însă aceasta nu a păţit nimic. AGERPRES/(A,AS- autor: Mihaela Tudorache, editor: Mihai Simionescu)