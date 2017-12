Banca Naţională a României: Datoria externă totală a României a crescut cu 1,3 miliarde de euro în primele 10 luni din 2017

11:45

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, că este în derulare o anchetă internă ca urmare a crimei de la metrou, solicitând prezentarea cronologică a procedurilor. "Am cerut să mi se prezinte situaţia intervenţiei şi derularea procedurii specifice aşa cum s-a derulat. Am solicitat Poliţiei să facă un comunicat. E o anchetă în derulare, nu aş vrea să mă pronunţ eu acum la cald, însă din ceea ce am văzut eu, poliţiştii, din momentul în care au fost sesizaţi -se cunoaşte deja că a ...