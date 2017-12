ONU continuă contactele cu Phenianul în căutarea unei soluţii negociate la actuala criză

21:40

Capitalizarea Companiei Naţionale "Poşta Română" (CNPR) nu se poate face fără semnarea acordului de către acţionarul minoritar, Fondul Proprietatea (FP), dar noi suntem pregătiţi să îndeplinim toate procedurile legale pentru finaliza acest lucru, a declarat, joi, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Lucian Şova, în cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului. "Începând din vara acestui an, am întreprins toate demersurile legale corespunzătoare pentru a răspunde acestei exigenţe. A fost efectuat de către compania Deloitte testul investitorului privat, a fost trecut cu succes. Avem mari probleme cu Fondul Proprietatea care obstrucţionează acest proces de capitalizare. Suntem pregătiţi să-l facem. Am fost astăzi la Consiliul Concurenţei, unde am avut o discuţie cu domnul preşedinte Bogdan Chiriţoiu şi cu Fondul Proprietatea şi am certificat faptul că am îndeplinit toate exigenţele privind riscul de ajutor de stat. Din perspectiva ministerului, suntem pregătiţi să facem capitalizarea, dar Fondul Proprietatea se agaţă de fiecare prevedere legală pentru a obstrucţiona acest lucru. Fondul Proprietatea apreciază că nu ar mai fi necesare ca la acest moment să se facă capitalizare, deşi şi-au dat acordul ca statul să participe la acest lucru. Cu toate că statul este pregătit să verse această sumă (170 de milioane de lei, n.r.), Fondul Proprietatea ne-a prevenit că nu vor susţine semnarea acordului. Fără semnarea acordului de către acţionarul minoritar, nu se poate face, practic, capitalizarea. Noi suntem pregătiţi să îndeplinim toate procedurile legale pe Legea 31 (Legea societăţilor comerciale n.r) privind efectuarea capitalizării, însă estimez că acest lucru va dura o lună - o lună şi jumătate. În urma capitalizării, Fondul Proprietatea ar pierde din procentul de 25% pe care îl are, şi ar ajunge undeva la 6% până la 10%, conform unor metode de reconversie, ştiinţific determinate", a explicat Şova. Joi, MCSI anunţa, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a subliniat că nu există nicio condiţionalitate legală din punctul de vedere al Consiliului pentru finalizarea capitalizării Companiei Naţionale "Poşta Română". Ministrul Comunicaţiilor, Lucian Şova, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, şi cu reprezentanţii Fondului Proprietatea (FP), acţionarul minoritar al Companiei Naţionale 'Poşta Română' (CNPR), conduşi de Johan Meyer, co-manager de portofoliu în România al FP. La discuţii au participat şi reprezentanţii firmei de avocatură care a realizat evaluarea modalităţii de capitalizare a CNPR. Anterior în cursul zilei de joi, Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments România şi co-portofoliu manager al Fondului Proprietatea, arăta, într-un comunicat transmis AGERPRES, că majorarea capitalului social la Poşta Română, propusă de MCSI, ar trebui făcută prin respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat. 'Fondul Proprietatea consideră că majorarea capitalului social la Poşta Română, propusă de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), ar trebui făcută prin respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat. Acesta este un fapt cunoscut atât de către MCSI, cât şi de Consiliul Concurenţei. În ceea ce priveşte iniţierea procedurii de insolvenţă, în conformitate cu legislaţia românească, Consiliul de Administraţie este responsabil pentru a determina dacă situaţia financiară a societăţii necesită o astfel de acţiune', a spus Meyer. Cu o zi în urmă, miercuri, un comunicat al MCSI arăta că Fondul Proprietatea (FP) obstrucţionează capitalizarea Poştei Române, singura alternativă înaintată de către acţionarul minoritar pentru salvarea operatorului naţional poştal fiind declararea insolvenţei companiei. În context, ministerul de resort aminteşte că în bugetul de stat a fost alocată suma de 170 milioane de lei pentru capitalizarea CNPR, în bugetul MCSI, ca aport al statului, proporţional cu cota de participare deţinută, iar ceilalţi acţionari pot participa la majorarea capitalului social proporţional cu propria cotă de participare. Poşta Română este deţinută de statul român, prin MCSI, în proporţie de 75%, şi de Fondul Proprietatea în proporţie de 25%.AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Nicoleta Gherasi)