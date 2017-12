UPDATE Relaţiile bilaterale şi situaţia din peninsula coreeană, discutate la telefon de Putin şi Trump (Kremlin şi Casa Albă)

04:20

Prestigiosul premiu Louis-Delluc, ce recompensează cel mai bun film francez al anului, va fi decernat la 15 decembrie de către un juriu format din critici şi figuri de renume ale celei de-a şaptea arte având ca preşedinte pe celebrul regizor şi producător francez Gilles Jacob, 77 de ani, scrie portalul de specialitate http://cineuropa.org. Nouă producţii sunt în cursa pentru prestigiosul premiu care se acordă încă din 1937. Ediţia din acest an este găzduită de braseria Fouquet's de pe Champs-Elysees. Şase dintre producţiile respective au fost proiectate la Festivalul internaţional de la Cannes: ''Ismael's Ghosts'' în regia lui Arnaud Desplechin, care a deschis festivalul de la Cannes; ''Beats per Minute'' a lui Robin Campillo, care a câştigat marele premiu al festivalului amintit; ''Barbara'' în regia lui Mathieu Amalric, recompensat cu distincţia ''Un certain regard''; ''Jeannette, the Childhood of Joan of Arc'' în regia lui Bruno Dumont şi documentarele ''Carré 35'' de Eric Caravaca şi ''Makala'' de Emmanuel Gras, indică http://cineuropa.org. Celelalte trei producţii aflate în cursa pentru marele premiu sunt: ''The Guardians'' al lui Xavier Beauvois, care a avut premiera la Festivalul de film de la Toronto, documentarul ''I Am Not Your Negro'', al lui Raoul Peck şi care a fost recompensat cu premiul publicului la festivalurile de film de la Toronto şi Berlinală, având şi o nominalizare la Oscar. De asemenea, în cursa pentru marele premiu este şi ''Sleeping Beauty'' al regizorului şi scriitorului Ado Arrieta (75 de ani), un pionier al cinematografiei ''underground'', conform portalului https://pro.festivalscope.com şi site-ului de profil The Hollywood Reporter. Şase producţii îşi dispută premiul Louis-Delluc pentru cel mai bun debut în cinematografie. Patru dintre acestea au fost proiectate la ediţia din acest an a Festivalului internaţional de la Cannes: ''Ava'' în regia lui Léa Mysius, ''Montparnasse Bienvenüe'' de Léonor Serraille, ''Raw'' de Julia Ducournau şi ''Bloody Milk'' al lui Hubert Charuel, iar ''Four Days in France'', de Jerome Raybaud, proiectat la festivalul de film de la Veneţia şi ''A Taste of Ink'' de Morgan Simon, care a fost proiectat la festivalul de film de la San Sebastian. Această distincţie, dedicată celor mai bune producţii franceze ale anului, a fost instituită în memoria regizorului, criticului, scriitorului şi jurnalistului francez Louis Delluc (1890-1924). A fost printre primii jurnalişti la nivel mondial care au scris despre cea de-a şaptea artă. A scris, în 1921, una dintre primele cărţi despre Charlie Chaplin. A regizat şapte filme, iar în timpul filmărilor la pelicula ''L'Inundaton'' (1924) a contactat o formă complicată de pneumonie în urma căreia a murit. Producţia ''Les Bas Fonds'' a celebrului regizor Jean Renoir a obţinut primul premiu Louis-Delluc în 1937, iar cel mai recent premiu a fost înmânat regizorului şi scriitorului Stephane Brize pentru pelicula sa ''Une Vie'', care s-a aflat şi în selecţia pentru Leul de Aur la cea de-a 73-a ediţie a Festivalului de film de la Veneţia (2016). AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Marina Bădulescu)