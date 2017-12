O mare parte din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state UE, printre care și România

23:40

Moartea fulgeratoare a Alinei Ciucu, tanara impinsa de Margareta Serban in fata garniturii de tren, in statia de metrou Dristor, a socat opinia publica. Originara din satul Listeava (judetul Dolj), fata de 25 de ani avusese parte de o viata chinuita, parintii ei naturali dand-o de mica spre adoptie, dupa ce au realizat ca nu au posibilitati financiare sa o creasca. Ingrijita de un vecin cu suflet mare si de o matusa, Alina reusise sa termine liceul din Dabuleni, dar si o facultate in Capitala, u...