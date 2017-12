Ce cadou de Crăciun le face regina Elisabeta a II-a celor 1.500 de angajați

12:40

Biletul zilei din fotbal, 15 decembrie. Două partide din Olanda Biletul Zilei din fotbal vine astăzi, ca în fiecare zi de vineri, din eșalonul secund al fotbalului din Olanda, Eerste Divisie. Cele două meciuri pe care am ales să pariem sunt Emmen vs Jong Ajax Amsterdam și Cambuur vs Dordrecht, ambele cu startul la 21:00, ora […] Post-ul Biletul zilei din fotbal, 15 decembrie. Două partide din Olanda apare prima dată în Libertatea.ro.