RETROSPECTIVĂ 2017 Galaţi: Anul premierelor în sănătate, metalurgie, ştiinţă, turism, seismologie, dotare fluvială şi administraţie

Anul 2017 a fost marcat în judeţul Galaţi prin mai multe premiere la nivel naţional şi local în sănătate, metalurgie, ştiinţă, turism, seismologie, dotare fluvială şi administraţie. În luna mai a avut loc prima Conferinţă internaţională de sănătate mintală din România şi Sud-Estul Europei, în iunie Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a lansat pilotina maritimă costieră "Irina", prima navă realizată, după 1990, cu fonduri proprii, iar administraţia locală a reluat, de Zilele Dunării, după o pauză de aproape 28 de ani, croazierele pe Dunăre. În august a fost inaugurat noul sediu al Primăriei municipiului Galaţi, în septembrie combinatul siderurgic a lansat prima linie de producţie înfiinţată după 1990 în industria metalurgică, în noiembrie Universitatea Dunărea de Jos a inaugurat primul laborator de inovare deschisă din ţară, iar Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a deschis în satul gălăţean Izvoarele prima unitate de cercetare a cutremurelor de suprafaţă din România. *** Evenimentul denumit "In and out of your mind" s-a desfăşurat în perioada 11-14 mai şi a avut ca obiectiv principal sprijinirea programelor de sănătate mintală din România şi ţările din Sud-Estul Europei, ţinând cont de cifrele alarmante care arată creşterea incidenţei tulburărilor psihice la nivel mondial. Manifestarea a fost creditată de Colegiul Medicilor din România cu 21 de credite EMC, iar tematica propusă a atras participarea a peste 400 de specialişti de marcă din regiune, dar şi din Statele Unite ale Americii, Italia, Austria şi Germania. În cadrul conferinţei s-au desfăşurat cursuri, work-shop-uri, comunicări orale şi sesiuni poster. O parte dintre participanţi a criticat faptul că autorităţile din ţara noastră nu au încercat niciodată să prezinte populaţiei care este procedura şi avantajele testelor de medicamente pe pacienţi. Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că 10% dintre locuitorii României sunt diagnosticaţi cu probleme mintale, cele mai întâlnite fiind depresiile legate de slujbă, de problemele conjugale şi de neajunsurile financiare. La nivel mondial, există mai mult de 300 de milioane de persoane afectate de depresie, reprezentând 4,4% din populaţia globului. *** Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi a achiziţionat pentru prima dată după 27 de ani, cu fonduri proprii, o navă, pilotina maritimă costieră "Irina". Potrivit directorului AFDJ Galaţi, Dorian Dumitru, construcţia navei a costat 1,89 milioane lei, destinaţia navei fiind aceea de a asigura transportul piloţilor din Portul Sulina pe nave de pe Marea Neagră şi invers. Nava are o lungime de 16,5 metri, lăţimea de cinci metri, un pescaj de 1,5 metri, un deplasament de 47 de tone şi două motoare care cumulează o putere de 720 de cai putere. Nava a fost construită pentru a rezista, pe mare, la furtună de gradul 4-5, adică la valuri cu o înălţime de 2,5 metri. AFDJ Galaţi va mai achiziţiona încă o pilotină, care va fi funcţionabilă până la finele anului. Dorian Dumitru a precizat că este nevoie de reînnoirea parcului de pilotine, pentru că AFDJ are şase pilotine vechi de peste 35 de ani, din care trei se află în conservare, iar trei abia mai funcţionează, având durata de viaţă depăşită. *** Pe 29 iunie, de Zilele Dunării, autorităţile locale au reluat, pentru prima oară după 1989, croazierele pe Dunăre, deschise publicului larg. Administraţia locală a oferit curse gratuite, pe Dunăre, cu trei nave, pentru un număr de 500 de pasageri. Organizatorii au recreat la malul Dunării atmosfera portului Galaţi din perioada interbelică. La malul Dunării, dar şi pe navele fluviale, s-au aflat persoane îmbrăcate în costume de epocă (hamali, marinari, demoisele), îmbarcarea pasagerilor făcându-se pe muzică de fanfară. Totodată, şi cei care au rămas pe faleza Dunării şi nu s-au îmbarcat pe nave au avut parte de distracţie, urmărind un spectacol care a reconstituit atmosfera portului de altădată, dar şi un spectacol de marionete pentru copii. *** Pe 30 august a fost inaugurat noul sediu al Primăriei Galaţi, în condiţiile în care municipalitatea a funcţionat după 1989 într-o clădire retrocedată, unde chiria ajunsese la aproape 17.000 euro pe lună. FOTO: (c) DAN PAIC/AGERPRES FOTO Lucrările la noul sediu, în valoare de aproximativ 30 milioane lei, au început în august 2015 şi s-au finalizat în august anul acesta. Clădirea, care cuprinde 3.086 de mp de sticlă, are o amprentă la sol de 2.412 mp, iar 5.874 mp reprezintă suprafaţă spaţiilor funcţionale. Aproape 300 de salariaţi îşi vor desfăşura activitatea în 70 de birouri, fiind disponibile şi 88 de locuri de parcare pe trei nivele. În interior se află o pictură murală de 60 mp, realizată de artistul plastic David Sava, şi o altă lucrare de artă monumentală de 78 mp, realizată de artistul plastic Gheorghe Miron. Primăria Galaţi a funcţionat în fostul Grand Hotel, retrocedat proprietarului, iar din aprilie 2010 a devenit chiriaşă. Chiria a crescut de la aproximativ 10.000 euro pe lună, din 2010, la 16.000 euro pe lună din 2013, apoi la 16.800 euro pe lună din martie 2016. *** Combinatul siderurgic din Galaţi a inaugurat, în luna septembrie, prima linie de producţie înfiinţată după 1989 în metalurgia românească, investiţie de 15 milioane euro. Noua linie de rulouri din oţel cu acoperire organică se adresează unui segment de piaţă aflat în plină ascensiune în România, acela al acoperişurilor metalice, sistemelor de scurgere şi drenaj, panourilor sandwich, răcitoarelor industriale. Cu o capacitate de până la 90.000 de tone pe an, linia cu acoperire organică produce benzi într-o gamă largă de grosimi şi lăţimi, cu acoperire pe una sau ambele feţe, cu diferite adâncimi ale stratului de vopsea şi cu finisaje atât mate cât şi lucioase. "Suntem mândri să deschidem o activitate industrială cu totul nouă în cadrul combinatului nostru, care va oferi produse cu valoare adăugată mare. Acest lucru demonstrează angajamentul combinatului nostru pentru Galaţi şi pentru România", a declarat, la inaugurare, directorul general al companiei, Bruno Ribo. *** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a inaugurat, în luna noiembrie, în satul gălăţean Izvoarele, prima unitate de cercetare a cutremurelor de suprafaţă din România, o investiţie de aproximativ 400.000 de euro, finanţată de Guvern, prin Ministerul Cercetării şi Inovării, şi de o companie de exploatări petroliere. FOTO: (c) DAN PAIC/AGERPRES FOTO Potrivit directorului executiv al INFP, Constantin Ionescu, unitatea de cercetare a cutremurelor din judeţul Galaţi este compusă din trei staţii seismice instalate în foraje la o adâncime de 60 de metri şi alte opt staţii seismice de suprafaţă. Staţiile sunt amplasate în localităţile Izvoarele, Schela şi Negrea, unele pe domeniul public, altele în curţile sau pe terenurile sătenilor, formând un triunghi, pentru a monitoriza traseul undelor seismice. Staţiile sunt alimentate cu energie produsă prin panouri fotovoltaice, iar datele pe care acestea le înregistrează sunt transmise în timp real la INFP. Constantin Ionescu a precizat că datele colectate prin aceste staţii sunt importante pentru continuarea studierii acestei zone seismice, precum şi pentru întocmirea unor hărţi de risc la cutremur care să arate potenţialul de producere a seismelor dar şi a alunecărilor de teren din zonă. Totodată, staţiile contribuie la alimentarea cu informaţii în timp real a sistemului operaţional de alertare în caz de cutremur al INFP, sistem ce furnizează alerte în timp real către IGSU, centralele şi unităţile de cercetare nucleare şi care ar putea furniza astfel de alerte şi altor entităţi, private sau de stat, dispuse să finanţeze asigurarea fluxului de informaţii. Localitatea Izvoarele este cunoscută ca fiind situată într-o zonă seismică deosebită, în anul 2013 fiind înregistrate, de la finalul lunii septembrie şi până în noiembrie, nu mai puţin de 437 de seisme, de diferite intensităţi, unele însoţite şi de zgomote puternice. Alte 30 de cutremure, unele cu intensitatea maximă de 2,4 grade pe scara Richter, s-au înregistrat în septembrie şi octombrie 2014, iar la sfârşitul lunii octombrie 2015 s-au semnalat patru cutremure într-o singură zi. Şi în 2017 au fost trei secvenţe seismice: una de şase, una de 15 şi una de 26 de cutremure. De asemenea, în lunile martie şi aprilie ale acestui an au fost înregistrate două alunecări de teren din cauza cărora mai multe persoane au fost evacuate temporar din locuinţe. *** Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi a inaugurat în luna noiembrie primul laborator de inovare deschisă din ţară în cadrul proiectului "DA-SPACE - Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region", prin programul transnaţional "Interreg Danube". Potrivit responsabilului de proiect, Florin Popescu, în cadrul acestui laborator, echipe de studenţi, sub îndrumarea unor mentori, vor căuta soluţii şi vor dezvolta idei de afaceri pornind de la probleme din lumea economică şi socială, lansate de companii, administraţii publice, universităţi. Valoarea investiţiei în laboratorul de la Galaţi a fost de aproximativ 10.000 euro, jumătate din bani provenind din cadrul proiectului DA-SPACE, iar cealaltă jumătate de la universitatea gălăţeană. "Un astfel de laborator este un spaţiu creativ şi dispune de o masă de consiliu, calculatoare, iar în curând se doreşte şi achiziţionarea unei imprimante 3D. Laboratorul constituie locul în care universităţi, companii, administraţii publice în căutare de inovare vor lucra împreună cu studenţi ai universităţii în cadrul unor proiecte comune pentru rezolvarea unor probleme reale. O societate care vrea să-şi dezvolte un produs sau o tehnologie, face această propunere la universitate, noi căutăm studenţii care ar putea să rezolve această problemă şi pe care o putem duce până la un anumit nivel ", a declarat Florin Popescu. El a mai spus că firmele şi companiile interesate vor putea să lanseze pe un site diferite provocări către studenţi pentru găsirea unor soluţii în cadrul acestor laboratoare. "Provocările vor fi lansate pe un site internaţional, iar pentru rezolvarea acestora pot candida tineri din orice ţară. Companiile desemnează un mentor care se întâlneşte cu studenţii, le prezintă problema şi îi ajută, le dă idei, îi monitorizează în procesul de dezvoltare al acestor probleme, iar universitatea joacă rol de intermediar", a precizat Popescu. AGERPRES/(AS - autor: Dan Paic, editor: Oana Popescu)

