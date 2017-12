Un jucător de la Timișoara a fugit de la echipă înaintea meciului cu Dinamo » Ionuț Popa: "E prima dată când mi se întâmplă așa ceva"

10:00

Nu se compară ca faimă cu fratele ei, dar atrage multe priviri și urmăritori pe Instagram, unde are 266.000 de fani.Juana Valentina Rodriguez studiază dreptul legislativ în Columbia și este și manechin. Frumoasa brunetă a mărturisit că ține cu Bayern, echipa lui James."Mereu am simpatizat acest club, acum am un motiv în plus. ...